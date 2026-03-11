Верховный суд РТ смягчил приговор экс-начальнику бюро логистики «ИнтерТранс-КАМАЗ»

Суд смягчил приговор бывшему начальнику бюро логистики «ИнтерТранс-КАМАЗ» Вадиму Илларионову по делу о коммерческом подкупе. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, в октябре прошлого года Набережночелнинский городской суд приговорил Илларионова к 8 годам 6 месяцам колонии со штрафом в 32 млн рублей. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на три года.

Суд установил, что Илларионов, отвечавший за распределение заказов на грузоперевозки, получал деньги за предоставление индивидуальным предпринимателям выгодных контрактов.

Апелляционная инстанция смягчила приговор: Илларионову назначено 5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 8 млн рублей.