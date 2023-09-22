Верховный суд РТ рассматривает дело нижнекамца, который жестоко убил приятеля

В Верховном суде Республики Татарстан стартовали прения по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Нижнекамска. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в ноябре 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома на улице Вокзальной в Нижнекамске нанес не менее 42 ударов ножом 52-летнему мужчине.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Свою вину подсудимый признал. Заместитель прокурора РТ Ильнур Ибрагимов предложил признать мужчину виновным и назначить наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Судебное разбирательство продолжается.