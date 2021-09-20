Верховный суд РТ продлил арест «положенцу по Татарстану» Нейдеру

Верховный суд продлил арест «положенцу по Татарстану» Сергею Нейдерову, более известному в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. Ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Нейдера задержали еще в марте этого года. Тогда при обыске в его доме обнаружили записи о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги.

С тех пор мужчина находится в СИЗО. Сегодня обвинение ходатайствовало о продлении ареста еще на полгода.

Суд согласился с доводами обвинения и оставил Нейдорова в СИЗО до 3 марта.

Напомним, что по версии следствия, в 2015 году в Казани криминальные авторитеты возложили на Нейдера статус «положенца по Татарстану». Это означало, что Нейдер стал главой криминалитета республики. По данным агентства, «короновал» Сергея Нейдерова вор в законе Роман Сычев (Сыч).

Имея поддержку в криминальных кругах, Сергей Нейдеров назначал «смотрящих» по городам, районам РТ и исправительным учреждениям в республике, контролировал поступления в «общак», а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».