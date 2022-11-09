Верховный суд РТ продлил арест Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе в гимназии №175

Во время судебных разбирательств Ильназ Галявиев останется в СИЗО. Такое решение сегодня принял Верховный суд Татарстана перед началом старта процесса по делу о стрельбе в гимназии №175, где погибли девять человек.

Сегодня в суд пришли десятки потерпевших – родители погибших и сами гимназисты. Некоторые просили суд удалить из зала суда журналистов, но на данный момент их ходатайство осталось без рассмотрения.

Выйти из зала суда журналистов просил и сам Галявиев.

«Уйдите. Хватит фотографировать», – высказался Галявиев перед стартом процесса.

По делу работает группа гособвинителей, которую возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В нее также вошли работники надзорного ведомства Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская. Илдус Нафиков заявил, что 11 ноября у Галявиева истекает срок содержания под стражей, и попросил продлить арест еще на шесть месяцев.

Гособвинение отметило, что с момента трагедии Галявиеву несколько раз продлевали арест, в том числе одно ходатайство следствия было рассмотрено в московском суде.

«Поводов для смягчения меры пресечения нет. Галявиеву предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении. Находясь на свободе может скрыться от суда или оказывать давление на потерпевших», – высказал позицию прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Во время оглашения постановления о продлении меры пресечения Галявиеву в Верховном суде сработала пожарная тревога. Всех попросили покинуть здание суда. Прибывшие на место спецслужбы проверили здание, сообщение о минировании здания не подтвердилось.

После перерыва суд продолжил оглашение постановления – Галявиев останется в СИЗО еще на полгода, до 18 апреля 2023 года.