Верховный суд РТ признал законным отказ от заочного ареста бизнесмена Алексея Семина

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение об отказе в заочном аресте основателя инвестиционной группы компаний ASG Алексея Семина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Семин стал фигурантом дела о повреждении объекта культурного наследия. Следствие обратилось в Приволжский районный суд Казани с просьбой заочно арестовать бизнесмена. Ходатайство было отклонено.

На отмене решения сегодня настаивали представители прокуратуры. Однако Верховный суд РТ оставил его без изменений.

Между тем, Алексею Семину уже предъявлено обвинение. По версии следствия, неустановленные сотрудники ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» во время проведения ремонта частично уничтожили комплекс Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса. Экспертиза показала, что для восстановления здания потребуется более 34 млн рублей.