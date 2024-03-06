Верховный суд РТ приговорил татарстанца к 19 годам строгача за домогательства к детям

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу 35-летнего Руслана, мужчину признали виновным в 9 эпизодах совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в двух эпизодах развратных действий и изнасиловании несовершеннолетней.

«Суд признал Руслана виновным и приговорил к 19 годам колонии строгого режима с запретом вести педагогическую, воспитательную и тренерскую деятельность с лицами, не достигшими совершеннолетия, сроком на 15 лет», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Мужчина в Менделеевске в период с 2021-го по 2022 год 12 раз совершил преступления в отношении детей, не достигших 14 лет.

«Мужчина изнасиловал падчерицу и домогался до ее одноклассниц. Также он рассылал непристойные фотографии своего полового органа одноклассницам своей падчерицы, используя ее телефон. Помимо этого, он трогал одноклассницу падчерицы в интимных местах, когда та была у них в гостях. Все это он снимал на видео или фотографировал», – уточнил «Татар-информу» собственный источник.