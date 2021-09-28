Верховный Суд РТ отпустил под домашний арест замминистра МЧС Татарстана Олега Степущенко

Верховный суд РТ изменил меру пресечения замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олегу Степущенко с заключения под стражу на домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 56,7 млн рублей.

По версии следствия, в 2013–2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с фирмами «Спецлаб-Казань» и «Территория безопасности». Предприятия должны были выполнить монтажные работы по установке сирен системы оповещения населения. Стоимость контракта составила более 56,7 млн рублей.

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Однако работа была проделана с существенными нарушениями. Несмотря на это, замминистра и неустановленные сотрудники МЧС, находящиеся с ним в сговоре, их приняли.

В результате монтаж сирен оповещения был проведен с нарушениями техзадания, а выделенные на это средства — присвоены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что замминистра МЧС Татарстана обвиняют в махинациях с сиренами оповещения. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.