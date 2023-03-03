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Верховный суд РТ отменил приговор по делу о взятках и превышении полномочий офицера ФСИН
Верховный суд РТ сегодня отменил приговор по делу о взятках и превышении полномочий офицера ФСИН Ильназа Зульмиева. Об этом сообщил его адвокат. Он рассказал, что вместе со своим подзащитным они обжаловали приговор в Верховном суде РТ.
«Верховный суд РТ все-таки отменил обжалуемый нами приговор в отношении сотрудника казанской колонии №19 и направил дело на новое рассмотрение. Неплохой результат. У нас появилась надежда. Рассчитываем на объективное рассмотрение в новом составе суда. Прокуратура в апелляционном представлении просила назначить более суровое наказание. Однако Верховный суд РТ с этим не согласился», – рассказал адвокат Нагиев.
Напомним, по делу проходят два человека: признавший вину лейтенант Ильназ Галимзянов и Ильназ Зульмиев, оба экс-сотрудники ФСИН. По версии следствия, Галимзянов и Зульмиев за взятки проносили заключенным мобильники. Сумма взяток составилиа 60 тысяч рублей. По этим же эпизодам им были предъявлены обвинения в превышении полномочий.
На стадии прений Галимзянова мобилизовали и отправили в зону СВО. В итоге дело мобилизованного выделили в отдельное производство, а Зульмиев дошел до приговора. Приволжский суд Казани приговорил его к 5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки и двух превышениях полномочий с проносом мобильных телефонов.
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