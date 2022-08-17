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Происшествия
17 августа 2022  08:46
Елена Саляхова

Верховный суд РТ отменил приговор челнинцу, едва не задушившему девушку

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Верховный суд Татарстана отменил приговор жителю Набережных Челнов Алексею Зайнуллину. В прошлом году мужчина напал на 16-летнюю девушку и едва не задушил ее, сообщили в пресс-службе суда.

Как стало известно агентству, Зайнуллину изначально было предъявлено обвинение в покушении на убийство, затем дело переквалифицировали на угрозу убийством. Челнинский городской суд отправил его за решетку на год. 

Позже решение суда было обжаловано. Апелляцию в Верховный суд РТ подали сторона гособвинения и родители девушки. Выяснилось, что мужчина рецидивист и когда-то отсидел за убийство девушки. 

Верховный суд удовлетворил жалобу. Дело Зайнуллина будут рассматривать снова в Набережночелнинском городском суде в новом составе.

#покушение на убийство #Набережные Челны
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