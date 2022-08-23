Верховный суд РТ отменил отказ в условно-досрочном освобождении Рашиду Аитову

Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляционной жалобе главы стройкомпании «Свей» Рашида Аитова. Мужчина просил суд оценить законность в отказе в условно-досрочном освобождении.

Ранее Аитов просил у Нижнекамского городского суда Татарстана условно-досрочное освобождение. По словам его адвоката, осужденному осталось провести за решеткой девять месяцев.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Стоит отметить, что Шестой кассационный суд отменил решение суда. Было учтено, что мой подзащитный начал частично возмещать ущерб. Он своим трудом и отношением доказал, что заслуживает освобождения», – отметил во время судебного заседания адвокат Рашида Аитова.

Прокуратура заявила, что оснований для условно-досрочного освобождения нет. Сам Аитов участвовать на процессе не стал, еще до начала заседания он отказался от видео-конференцсвязи, заявив, что доверяет суду.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Выйдя из совещательной комнаты, Верховный суд РТ удовлетворил апелляционную жалобу Рашида Аитова. Ходатайство на условно-досрочное освобождение вновь будет рассматривать Нижнекамский городской суд в новом составе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главу стройкомпании «Свей» Рашида Аитова приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Московский районный суд Казани в декабре 2018 года. Мужчину признали виновным в более 100 эпизодах мошенничества.