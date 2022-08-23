Верховный суд РТ отменил отказ в условно-досрочном освобождении Рашиду Аитову
Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляционной жалобе главы стройкомпании «Свей» Рашида Аитова. Мужчина просил суд оценить законность в отказе в условно-досрочном освобождении.
Ранее Аитов просил у Нижнекамского городского суда Татарстана условно-досрочное освобождение. По словам его адвоката, осужденному осталось провести за решеткой девять месяцев.
«Стоит отметить, что Шестой кассационный суд отменил решение суда. Было учтено, что мой подзащитный начал частично возмещать ущерб. Он своим трудом и отношением доказал, что заслуживает освобождения», – отметил во время судебного заседания адвокат Рашида Аитова.
Прокуратура заявила, что оснований для условно-досрочного освобождения нет. Сам Аитов участвовать на процессе не стал, еще до начала заседания он отказался от видео-конференцсвязи, заявив, что доверяет суду.
Выйдя из совещательной комнаты, Верховный суд РТ удовлетворил апелляционную жалобу Рашида Аитова. Ходатайство на условно-досрочное освобождение вновь будет рассматривать Нижнекамский городской суд в новом составе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что главу стройкомпании «Свей» Рашида Аитова приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Московский районный суд Казани в декабре 2018 года. Мужчину признали виновным в более 100 эпизодах мошенничества.