Верховный суд РТ освободил от наказания экс-главного конструктора казанского ОКБ

Александр Гомзин

Фото: Дмитрий Шатров / "Татар-информ"

Верховный суд Татарстана признал виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере экс-гендиректора казанского Опытно-конструкторского бюро имени Симонова Александра Гомзина.

«Освободить от наказания в связи с истечением сроков давности. Иск Министерства обороны РФ удовлетворить и взыскать с Гомзина 494 млн рублей», – сказал судья.

Напомним, уголовное дело возбудили еще в 2018 году. По версии следствия, Гомзин похитил 494 млн рублей у Минобороны России, заключив фиктивные договоры с подставными фирмами. Эти деньги были выделены ОКБ на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного самолета.