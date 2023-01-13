Верховный суд РТ оставил в СИЗО замглавы исполкома Бугульмы

фото: Елена Саляхова

Смягчить меру пресечения просил заместитель главы исполкома Бугульмы Вахит Гарафутдинов. Апелляционную жалобу сегодня рассмотрел Верховный суд Татарстана.

На данный момент Гарафутдинов находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Судебное заседание проходило в режиме ВКС. Гарафутдинов и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Мол у фигуранта есть заболевания, ему срочно нужно провести медобследование.

«Здесь в СИЗО мне уже оказывали медицинскую помощь и делали уколы. Мне необходимо пройти дополнительное обследование. Прошу смягчить меру пресечения на домашний арест», – обратился к суду Гарафутдинов.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Защита добавила, что в материалах дела нет ни одного доказательства того, что Гарафутдинов может скрыться и давить на свидетелей. Также он просил приобщить к делу копии медицинских документов, подтверждающих наличие у его подзащитного заболеваний.

Тем не менее, Верховный суд оставил меру пресечения без изменений.



Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Уголовное дело в отношении Гарафутдинова было возбуждено 22 декабря 2022 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки.

По версии следствия, Гарафутдинов причастен к хищению двух миллионов рублей по контракту 2018 года на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района.

Также ему вменяют получение взятки в размере 450 рублей от местного предпринимателя. За эти деньги чиновник должен был помочь фирме выиграть тендер.