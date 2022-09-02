Верховный суд РТ оставил прежним приговор участникам ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу участников челнинской ячейки «Свидетелей Иеговы»*. В декабре 2021 года Набережночелнинский суд вынес приговор четырем местным жителям, которых признали виновными в организации экстремистской группировки и участии в ней. Участники ячейки отделались условными сроками, однако такое решение суда их не устроило, и сегодня они пытались обжаловать приговор.

В числе осужденных оказались Владимир Мякушин, Константин Матрашов, Айдар Юльметьев и Ильхам Каримов. Каждый настаивал на своей невиновности и просил Верховный суд их оправдать.

«Мы никогда не были руководителями ячейки и никогда никого не призывали к распространению ненависти по какому-либо из признаков», – заявил участник экстремистской организации Ильхам Каримов.

Тем не менее сегодня Верховный суд РТ оставил приговор набережночелнинской ячейки без изменений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 2017 года деятельность «Свидетелей Иеговы»* запрещена в России Верховным судом, однако они никуда не делись и продолжали свою преступную деятельность.

Ячейка в Челнах организовывала встречи, на которых побывали не менее 900 человек. Один раз в неделю Владимир Мякушин с товарищами устраивал сбор средств. В финансовой отчетности, которую вели лидеры местной организации, отражена сумма в почти 300 тысяч рублей.

Весной 2018 года в Набережных Челнах полицейские провели обыски в квартирах восьмерых участников и четверых организаторов ячейки экстремистской организации. Тогда они сразу арестовали и заключили под стражу Владимира Мякушина и Константина Матрашова. За пару дней были найдены и арестованы и другие участники ячейки, а именно Айдар Юльметьев и Ильхам Каримов.

В процессе обысков у иеговистов* полицейские нашли не меньше пятисот книг, 80 тетрадей и 150 листов текста с лекциями и проповедями. Найденный запас запрещенной литературы пополнился на полторы тысячи отчетов о проповеднических работах, 900 бланков об отказе от переливания крови, а также 1000 бланков с обращениями к неофитам на татарском языке – все это хранилось у подозреваемых дома.

В декабре 2021 года Матрашов и Каримов были приговорены к 2,5 годам условно, Юльметьев – к 2 годам и 9 месяцам. Мякушев, которого обвинили не только в организации экстремистского сообщества, но и в его финансировании, получил 3 года и 1 месяц условно.

* Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России.