Верховный суд РТ заочно оставил под арестом украинского олигарха Коломойского

фото: Елена Саляхова

Украинский олигарх Игорь Коломойский останется под заочным арестом по делу о присвоении 800 тысяч тонн нефти. Такое решение принял Верховный суд Татарстана.

Апелляционную жалобу на заочный арест подал адвокат Коломойского. Сам олигарх находится в международном розыске.

Арестовали заочно Коломойского 2 ноября, решение принял Вахитовский районный суд Казани. Тогда же стало известно, что по нефтяному делу проходят еще трое – украинские бизнесмены Боголюбов и Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко.

Защита Коломойского настаивала на том, что его арест был необоснованным. Адвокат просил Верховный суд отменить решение Вахитовского райсуда. Прокуратура и следствие настаивали на том, что решение было обоснованным, в деле олигарха есть ряд доказательств его причастности к преступлению, а значит есть все основания полагать, что он может скрыться.

Фото: © Елена Саляхова

Выслушав доводы сторон, Верховный суд Татарстана признал решение Вахитовского суда законным и оставил в силе заочный арест Игоря Коломойского.

Напомним, что по версии следствия, в 2007 году Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили 800 тыс. тонн нефти на $400 миллионов.

Ее поставило ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», который находится в Полтавской области Украины.