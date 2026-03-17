Верховный суд РТ оставил под домашним арестом таксиста Крусева, сбившего 11 человек

Сегодня Верховном суде РТ рассмотрели жалобу государственного обвинителя по делу Евгения Крусева.

Мужчину обвиняют в том, что в марте 2025 года, управляя арендованным автомобилем, он на скорости влетел в остановку «Калинина». Он проехал между бордюром и остановившемся автобусом, сбив при этом 11 человек, а затем врезался в еще один стоящий впереди автобус.

В середине февраля Вахитовский суд Казани, где рассматривается дело Крусева, изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сегодня это решение попытался обжаловать прокурор, однако Верховный суд оставил меру пресечения неизменной.