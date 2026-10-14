Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-жене замглавы исполкома

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В Верховном суде РТ рассмотрели жалобу на приговор по делу о вымогательстве 5 млрд рублей у замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева. Жалобу на приговор подали сами осужденные: майор полиции в отставке Руслан Заббаров, экс-сотрудник подразделения налоговых проверок УБЭП МВД Татарстана, подполковник в отставке Александр Прохоров, а также бывшая жена потерпевшего, Инесса Куляжева.

Ранее Московский районный суд Казани признал их виновными в вымогательстве в особо крупном размере, совершенном под угрозой распространения ложной и порочащей информации.

По версии следствия, Инесса Куляжева наняла двух бывших полицейских для сбора компромата на экс-супруга. Собранную информацию она использовала, чтобы вымогать у него 5 млрд рублей, которые он якобы был должен по брачному договору.

Верховный суд РТ оставил приговор Московского суда без изменений. Ранее Прохорова приговорили к 2 годам колонии строгого режима, Куляжеву – к 4 годам колонии, а Заббарова – к трем годам колонии.