Верховный суд РТ оправдал одного из осужденных по делу о пожаре в ТК «Адмирал»

В Верховном суде РТ вынесли оправдательный приговор осужденному гендиректору ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания "АС Менеджмент"» Роберту Хайруллину.

В 2019 году Кировский суд Казани вынес приговор 12 обвиняемым по резонансному делу о пожаре в ТК «Адмирал», унесшим жизни 19 человек. Гособвинение запрашивало для подсудимых в общей сложности почти 100 лет лишения свободы.

Самый большой срок – 13 лет колонии общего режима – получил Гусейн Гахраманов. По девять с половиной лет в колонии должны были провести Роберт Хайруллин и Гульгусейн Наджафов. Николай Каекин и Жанна Алпарова отправились за решетку на 7 лет. Наилю и Ниязу Габдулхаевым, а также Фирдинату Ульданову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет каждому. На полгода меньше получил срок Фанис Мухаметханов. Пять лет получила Галия Исаева и по четыре с половиной года колонии общего режима – Минзиля Сафина и Альберт Халиков.

Однако после оглашения приговора осужденные и их адвокаты несколько раз пытались смягчить наказание. Сегодня судья рассматривал аппеляции, подготовленные защитниками Хайруллина, Гахраманова, Каекина и Наджафова. Оправдательный вердикт судья вынес только в отношении Хайруллина – такое решение он принял из-за отсутствия состава преступления. Суд сохранил за ним право на реабилитацию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани в ТК «Адмирал» произошел пожар, во время которого погибли 19 человек. В феврале 2017 года Кировский районный суд начал рассматривать дело о трагедии, виновными в которой были признаны 12 человек – арендаторы здания, гендиректор строительной компании, судебные приставы и специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора. Чтение приговора заняло несколько дней. В общей сложности обвиняемые получили почти 90 лет лишения свободы.