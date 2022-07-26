Верховный суд РТ оценит законность отказа в заочном аресте миллиардера Семина

Верховный суд Татарстана рассмотрит представление прокуратуры об отказе в заочном аресте основателя инвестиционной группы компаний ASG Алексея Семина. Об этом «Татар-информу» стало известно от его адвоката.

Процесс рассматривался в Приволжском районном суде Казани, где было принято решение отказать в заочном аресте бизнесмена. Между тем, тогда его объявили в розыск. По некоторым данным, в последнее время Семин находился во Франции.

«Мы с решением суда полностью согласны и будем настаивать на законности отмены ареста», – высказал позицию адвокат бизнесмена.

Напомним, что Семину предъявлено обвинение в повреждении объекта культурного наследия. Речь идет о комплексе Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса. Во время проведения ремонта здание было частично разрушено, для его восстановления потребуется 34 млн рублей.