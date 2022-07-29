Верховный суд РТ оценит законность отказа в УДО Рашиду Аитову

В ближайшее время Верховный суд Татарстана оценит законность отказа в условно-досрочном освобождении главы строительной компании «Свей» Рашида Аитова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Решение об отказе в УДО Рашида Аитова вынес Нижнекамский городской суд. Его адвокат подал в Верховный суд апелляционную жалобу. Заседание будет назначено на ближайшие дни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главу стройкомпании «Свей» Рашида Аитова приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Московский районный суд Казани в декабре 2018 года.

Рашида Аитова признали виновным в более 100 эпизодах мошенничества.