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Происшествия
29 июля 2022  08:47
Елена Саляхова

Верховный суд РТ оценит законность отказа в УДО Рашиду Аитову

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В ближайшее время Верховный суд Татарстана оценит законность отказа в условно-досрочном освобождении главы строительной компании «Свей» Рашида Аитова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. 

Решение об отказе в УДО Рашида Аитова вынес Нижнекамский городской суд. Его адвокат подал в Верховный суд апелляционную жалобу. Заседание будет назначено на ближайшие дни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главу стройкомпании «Свей» Рашида Аитова приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Московский районный суд Казани в декабре 2018 года. 

Рашида Аитова признали виновным в более 100 эпизодах мошенничества.

#свей #рашид аитов #афера
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