Верховный суд РТ настоял на штрафе за несанкционированный митинг председателю «Яблока»

Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан состоялась апелляция по делу председателя отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Его обвиняют в организации несогласованного митинга. Суд приговорил его к штрафу в 25 тысяч рублей. Сегодня он обжаловал приговор, но суд решения не поменял, оставив все те же 25 тысяч штрафа.

«Я намерен обжаловать приговор и дальше. Однако, если не выйдет, то организую сбор. Уже есть желающие помочь», – рассказал Руслан Зинаттулин.

Зинатуллин уверяет, это был одиночный пикет, который не должен быть согласован, а за других его участников приняли журналистов.

«По их логике, сотрудники полиции, которые меня задерживали, так же должны быть участниками несанкционированного митинга. Кривое решение, которое возможно когда-нибудь войдет в учебники, как пример запрета журналистской деятельности», – подлился Зинатуллин.

29 марта этого года в сквере Тукая Зинатуллин встал с плакатом, касающимся смерти Навального. Он утверждает, что на это его подтолкнули религиозные убеждение и глубокое беспокойство о матери Навального.

Свидетелями по этому делу проходят двое журналистов, один из них тоже осужден за участие в этом же несанкционированном митинге. Сегодня он дал показания в суде.

«Нам никто ничего не сказал, будто они там своей телепатией общаются», – рассказал журналист о задержании на митинге с Зинатуллиным.

Исходя из его показаний, в сквер Тукая он пришел по редакционному заданию и сразу показал удостоверение людям, которых посчитал сотрудниками полиции.

«Подошли неизвестные мне люди, в гражданской одежде. Мне показалось, что это сотрудники ЦПЭ, и я показал им удостоверение», – рассказал журналист.

По его словам, его сбило с толку то, что подошедшие позже сотрудники ОМОНа не представились и не показали ему документы, подтверждающее, что они сотрудники ОМОНа. Самсотоятельно он их идентифицировать не смог.

По решению суда, начиная с этого момента, у Зинатуллина есть 60 дней для оплаты штрафа или его обжалования. На данный момент он работает «инструктором» в партии «Яблоко», где является председателем местного отделения. По его словам, его зарплата составляет 14 тысяч рублей.

«Я надеялся, что суд у нас адекватно принимает решения и мне не придется организовывать сбор средств», – поделился Зинатуллин.

Также известно, что ранее он уже был осужден за мелкое хищение. Он украл медикаменты и медицинскую маску из «Ашана».