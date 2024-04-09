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Верховный суд РТ настоял на штрафе за несанкционированный митинг председателю «Яблока»
Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан состоялась апелляция по делу председателя отделения партии «Яблоко» Руслана Зинатуллина.
Его обвиняют в организации несогласованного митинга. Суд приговорил его к штрафу в 25 тысяч рублей. Сегодня он обжаловал приговор, но суд решения не поменял, оставив все те же 25 тысяч штрафа.
«Я намерен обжаловать приговор и дальше. Однако, если не выйдет, то организую сбор. Уже есть желающие помочь», – рассказал Руслан Зинаттулин.
Зинатуллин уверяет, это был одиночный пикет, который не должен быть согласован, а за других его участников приняли журналистов.
«По их логике, сотрудники полиции, которые меня задерживали, так же должны быть участниками несанкционированного митинга. Кривое решение, которое возможно когда-нибудь войдет в учебники, как пример запрета журналистской деятельности», – подлился Зинатуллин.
29 марта этого года в сквере Тукая Зинатуллин встал с плакатом, касающимся смерти Навального. Он утверждает, что на это его подтолкнули религиозные убеждение и глубокое беспокойство о матери Навального.
Свидетелями по этому делу проходят двое журналистов, один из них тоже осужден за участие в этом же несанкционированном митинге. Сегодня он дал показания в суде.
«Нам никто ничего не сказал, будто они там своей телепатией общаются», – рассказал журналист о задержании на митинге с Зинатуллиным.
Исходя из его показаний, в сквер Тукая он пришел по редакционному заданию и сразу показал удостоверение людям, которых посчитал сотрудниками полиции.
«Подошли неизвестные мне люди, в гражданской одежде. Мне показалось, что это сотрудники ЦПЭ, и я показал им удостоверение», – рассказал журналист.
По его словам, его сбило с толку то, что подошедшие позже сотрудники ОМОНа не представились и не показали ему документы, подтверждающее, что они сотрудники ОМОНа. Самсотоятельно он их идентифицировать не смог.
По решению суда, начиная с этого момента, у Зинатуллина есть 60 дней для оплаты штрафа или его обжалования. На данный момент он работает «инструктором» в партии «Яблоко», где является председателем местного отделения. По его словам, его зарплата составляет 14 тысяч рублей.
«Я надеялся, что суд у нас адекватно принимает решения и мне не придется организовывать сбор средств», – поделился Зинатуллин.
Также известно, что ранее он уже был осужден за мелкое хищение. Он украл медикаменты и медицинскую маску из «Ашана».
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