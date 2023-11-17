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Руc Тат
Происшествия 17 ноября 2023 13:45

Верховный суд РТ направил дело о взятке врача из Индии на новое рассмотрение

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Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобу врача-трамватолога Дрожжановской ЦРБ и направил материалы на новое рассмотрение. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следователей, врач Дрожжановской ЦРБ получил взятку от местной жительницы за оформление инвалидности. После этого иностранного специалиста задержали, а Дрожжановский райсуд отправил мужчину под домашний арест.

Позднее защита подозреваемого обжаловала решение. В результате Верховный суд РТ отменил решение предыдущей инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

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