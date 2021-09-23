Верховный суд РТ начал рассматривать дело «положенца по Татарстану» Нейдера

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело так называемого «положенца по Татарстану» Сергея Нейдерова. Ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Нейдерова арестовали в марте этого года и с тех пор уже несколько раз продлевали сроки его содержания под стражей. Сам «положенец» каждый раз просил отправить его под домашний арест.

Планируется, что сегодня прокурор Руслан Губаев зачитает текст обвинительного заключения.

Фото: © Алина Файзрахманова

По версии следствия, в 2015 году в Казани криминальные авторитеты возложили на Нейдера статус «положенца по Татарстану». Это означало, что он стал главой криминалитета республики.

Нейдеров назначал «смотрящих» по городам, районам РТ и исправительным учреждениям в республике, контролировал поступления в «общак», а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 20 сентября Верховный суд РТ в очередной раз продлил арест Нейдерову, в этот раз на полгода.