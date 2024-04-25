Верховный суд РТ начал рассматривать дело четверых костромичей, убивших жителя Удмуртии

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу четверых костромичей, которые убили жителя Удмуртии из жажды наживы. На скамье подсудимых Егор Зубрович, Любовь Миронова, Андрей Румянцев и несовершеннолетний юноша.

Из-за участие в процессе несовершеннолетнего, СМИ в зал не пустили и запретили съемку. Всех подсудимых обвиняют в групповом убийстве, с целью сокрыть преступление, а также в групповом разбое. Помимо этого, Румянцева обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление.

На заседание сегодня пришли родственники погибшего мужчины, его сестра и мать. Они рассказали, что у мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Напомним, по версии следствия, в апреле прошлого года мужчина собрался на заработки в Альметьевск и ждал на вокзале в Набережных Челнах автобус. Там он познакомился с подсудимыми, которые возвращались с заработков домой. Мужчины выпили вместе, а затем поссорились. Новые знакомые жителя Удмуртии избили и нанесли ему смертельные ранения ножом, а затем оттащили тело в лесопосадку и покинули город.