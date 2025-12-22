Верховный суд РТ дал пожизненный срок отцу, насиловавшему своих детей с раннего возраста

В Верховном суде РТ вынесли приговор 45-летнему мужчине, который насиловал своих детей с раннего возраста. Его признали виновным в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасилований и приговорили к пожизненному сроку.

Согласно приговору суда он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мужчина жил в маленьком городе в одном из районов Татарстана. Вместе с супругой воспитывал пятерых детей – одного мальчика и четверых девочек. Мужчина много пил и практически не работал, иногда устраивался дворником, но его быстро увольняли. Семью на себе тянула мать, которая из-за работы практически не появлялась дома.

Глава семейства воспользовался этим и на протяжении нескольких лет – с 2009 года по 2024-й – насиловал дочерей и сына. Сексуальному насилию дети подвергались с 6 лет, он не останавливался и когда они взрослели – один из последних случаев насилия происходил уже со взрослой дочерью. По данным источника агентства, мужчина угрожал детям убийством, если они попытаются кому-то рассказать. Старшие дочери боялись, что в маленьком городе кто-то узнает о происходящем и поползут слухи, а также опасались, что их могут забрать в разные детдома, поэтому все скрывали.

Как сообщил источник «Татар-информа», мать детей утверждала, что ничего не знала о творящемся в семье, дети боялись обсуждать эту тему даже между собой. Когда одна из старших сестер вышла замуж, она рассказала мужу о том, что ее насиловал отец. Он обратился за помощью к мужу старшей сестры своей супруги и все ему рассказал.

Старшая из сестер подтвердила слова младшей. Мужчины отправились домой к насильнику – тот во всем сознался. Однако в суде мужчина все обвинения отрицал – говорил, что дети просто хотят лишить его квартиры.