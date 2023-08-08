Верховный суд РТ частично отменил приговор экс-главе Тукаевского исполкома

Сегодня Верховный суд Татарстана частично отменил приговор экс-руководителю исполкома Тукаевского района РТ Ленару Авзалову.

«Наказание по эпизоду, связанному с злоупотреблениями полномочиями, отменено и направлено на новое рассмотрение в Тукаевский районный суд», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, по версии следствия, в 2018 году руководитель исполкома Тукаевского района заставил глав 16 поселений завизировать акты о проведении побелки и обрезки деревьев силами ООО «Тукай Тепло-Газ», хотя эти работы выполнили местные жители. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Суд первой инстанции признал Авзалова виновным по статье «Злоупотребление полномочиями» и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Однако Ленара Авзалова освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Верховный суд РТ оставил решение без изменений.

Кроме того, Авзалова признали виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначили ему штраф в размере 60 тысяч рублей. Верховный суд РТ частично отменил приговор и направил на новое рассмотрение в Тукаевский суд.