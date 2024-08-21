Верховный суд России признал незаконным переоформление жилья на родителей при разводе

Верховный суд РФ исключил при разводе супругов возможность избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Суд рассмотрел дело о разделе имущества между бывшими супругами из Белгородской области. В процессе развода возник спор относительно двух однокомнатных квартир, которые были приобретены в период брака. Супруг перевел деньги на покупку квартир на счет своей матери, которая затем использовала эти средства для приобретения недвижимости. Она оформила покупку как беспроцентный займ на имя сына, а квартиры были зарегистрированы на его имя. Однако впоследствии сын передал эти квартиры матери в качестве отступного по договорам займа.

При рассмотрении дела суд принял во внимание тот факт, что квартиры не являлись совместным имуществом супругов, так как были переданы матери по договору об отступном. Поэтому суд решил не делить эти квартиры между бывшими супругами. Однако с этим решением не согласился Верховный суд РФ.

«В деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства <...> Указанные денежные средства являлись общим имуществом супругов, иных доказательств материалы дела не содержат», – сказано в документе. Исходя из этого суд решил, что при установлении факта распоряжения общим имуществом одним из супругов без согласия другого, последний имеет право требовать учета стоимости такого имущества при разделе.

Согласно решению суда, бывшая супруга имеет право на долю в имуществе, даже если она не обжаловала договоры займа и отступного.

«Владение, пользование и распоряжение общим имуществом должно осуществляться по обоюдному согласию супругов», – говорится в определении. Таким образом, если при рассмотрении требования о разделе совместной собственности будет установлено, что один из супругов произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, или скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.