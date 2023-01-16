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Происшествия
16 января 2023  16:08
Павел Климчак

Верховный суд России признал движение МКУ* террористической организацией

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Сегодня Верховный суд России признал международное движение МКУ* – «Маньяки. Культ убийств»* – террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

По материалам дела, прокуратура установила, что движение создали на Украине. Оно основано на нацистской идеологии и создано для образования «расово чистого государства».

Идеи МКУ* продвигались в интернете, соцсетях: они были направлены на формирование кольта насилия и стимуляцию совершения убийств.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ

#террористическая организация #Верховный суд РФ
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