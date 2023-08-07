Верховный Суд РФ запретил проводить УЗИ без направления врача

Верховный суд РФ запретил проведение УЗИ без направления врача. Информация об этом появилась на официальном сайте суда.

Суд рассмотрел жалобу пациентки, которой врач в государственной клинике рекомендовал пройти УЗИ. Однако частная клиника отказала в проведении ультразвуковой диагностики, поскольку у нее не было направления.

Женщина утверждала, что требование о получении от врача направления на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, истица отметила, что требование закона указывать место проведения процедуры является ограничением конкуренции.

Министерство здравоохранения РФ в ответ заявило о необходимости сохранить действующие нормы закона. Верховный суд РФ согласился с позицией ведомства и заключил, что доводы пациентки несостоятельны.

«Оспариваемые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача», – указано в решении суда.