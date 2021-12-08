Верховный суд РФ разрешил штрафовать по фото за отсутствие маски

В постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ сказано, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы – достаточно протокола и фотофиксации. Об этом сообщают «РИА Новости».

Ранее суд рассмотрел жалобу одного из магазинов района Люблино. Продавца заметили без маски, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей, однако представитель магазина не согласился со штрафом и начал его оспаривать вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фото и не допросил понятых.

Верховный суд тем не менее согласился с выводами райсуда и отметил, что в этом случае нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике для установления вины.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», – сказано в постановлении.