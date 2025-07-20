Верховный суд РФ разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Самовольные объекты можно не сносить, если они не мешают другим гражданам. Об этом сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, пишет РИА Новости.

Верховный суд РФ рассмотрел дело жительницы Краснодарского края, начавшей строительство трехэтажной гостиницы вместо разрешенного двухэтажного дома. Администрация района потребовала через суд привести здание в соответствие с документацией.

Однако суд принял во внимание экспертное заключение: строение соответствует техническим регламентам, не нарушает нормы пожарной безопасности, санэпидтребования и сейсмостойкость. Оно не перекрывает солнечный свет соседям и не представляет опасности для жизни.

Верховный суд отметил, что при решении споров о самовольных постройках важны не только формальные разрешения, но и реальные риски и права третьих лиц. Также суд не увидел препятствий для смены назначения участка — с индивидуального жилищного строительства на туристическое обслуживание.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», – сказано в определении.

Суд направил дело на пересмотр, обязав учесть свои замечания.