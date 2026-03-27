Верховный суд РФ рассмотрит иск о признании Мемориала* экстремистской организацией

Верховный суд России рассмотрит иск о признании движения «Мемориал»* экстремистской организацией. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«ВС России принял к производству в качестве суда первой инстанции заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Заседание пройдет в закрытом режиме. О дате и времени рассмотрения иска не сообщается.

*Внесено в реестр иностранных агентов и ликвидировано Верховным судом России