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Происшествия
2 августа 2022  14:07
Павел Климчак

Верховный суд РФ признал украинский батальон «Азов»* террористической организацией

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Верховный суд России признал украинский батальон «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь, согласно УК РФ, для участников и боевиков «Азова»* предусматривается лишение свободы от 10 до 20 лет, а для организаторов – от 15 до 20 лет. Однако те, кто добровольно прекратил участие в этой организации до задержания и начала следственных действий, освобождаются от ответственности.

террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ

 

#террористическая организация
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