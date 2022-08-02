Верховный суд РФ признал украинский батальон «Азов»* террористической организацией

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь, согласно УК РФ, для участников и боевиков «Азова»* предусматривается лишение свободы от 10 до 20 лет, а для организаторов – от 15 до 20 лет. Однако те, кто добровольно прекратил участие в этой организации до задержания и начала следственных действий, освобождаются от ответственности.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ