Верховный суд РФ признал террористическим украинский легион «Свобода России»*

Верховный суд РФ сегодня признал террористическим и запретил в стране украинский легион «Свобода России»*, сообщает РИА Новости.

С соответствующим иском в суд обратился генпрокурор РФ Игорь Краснов. Заседание проходило под грифом «секретно» и в закрытом режиме.

Теперь всем членам организации, независимо от совершения других преступлений, в России грозит уголовная ответственность. Рядовые участники могут отправиться за решетку на срок до 10 лет, а организаторы на срок до 20 лет.

При этом статья освободит от наказания лиц, которые не совершали других преступлений и вышли из организации добровольно, а также сообщили о ней правоохранителям до задержания или начала следственных действий.

По данным агентства, «Свобода России»* была создана на Украине для свержения власти в РФ, в том числе посредством терактов. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**

* Запрещенная в России террористическая организация

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента