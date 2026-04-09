Верховный суд РФ признал «Мемориал»* экстремистской организацией

Верховный суд РФ признал движение «Мемориал»* экстремистским и запретил на территории России, сообщает ТАСС.

«Верховный суд России постановил: заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал» экстремистской организацией – удовлетворить, запретить его деятельность на территории Российской Федерации», – огласили приговор после закрытого заседания суда.

Напомним, что движение «Мемориал» было создано в 1992 году в Москве и занималось исследованиями репрессий в СССР, а также помощью их жертвам. Также организация проводила юридические консультации для жертв и политзаключенных. В 2016 году движение было внесено в реестр иноагентов, а в 2021 из-за неисполнения обязанностей иностранного агента был ликвидирован правозащитный центр движения.

*Движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России