Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете из-за примирения сторон

Верховный суд России выступил с инициативой ввести предварительное дознание по уголовным делам о бытовой клевете. Речь идет о случаях, когда распространение заведомо ложных и порочащих честь и достоинство сведений происходит в неофициальной обстановке, без использования СМИ, интернета или публичных выступлений, сообщает ТАСС.

По статистике за 2023 год суды рассмотрели 352 таких уголовных дела. Из них 24 человека были осуждены, 89 дел прекращены в связи с примирением сторон, а 239 человек оправданы, в том числе из-за неявки потерпевшего без уважительных причин.

Законопроект Верховного суда предлагает перевести часть 1 статьи 128.1 УК РФ в категорию дел частно-публичного обвинения. Это возложит основную обязанность по сбору доказательств на правоохранительные органы и обеспечит более тщательное расследование обстоятельств клеветы на предварительной стадии. Кроме того, прекращение таких дел после примирения с потерпевшим станет не автоматическим, а будет решаться судом с учетом всех обстоятельств.

Эта инициатива вытекает из поручения президента от 24 октября 2020 года, поддержавшего предложение Совета Безопасности об усилении защиты конституционных прав граждан, включая право на защиту чести и доброго имени.