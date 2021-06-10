Верховный суд РФ отменил приговор казанцу, разместившему фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

В декабре прошлого года Верховный суд Татарстана вынес приговор 21-летнему Мухаммеду Эль-Айюби, обвиняемому в реабилитации нацизма и изготовлении наркотиков. Молодой человек попытался разместить фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка» с подписью «Гилтер Адик». Кроме того, во время обыска у него в квартире полиция обнаружила у него четыре горшка с растущей коноплей.

Свою вину Эль-Айюби полностью признал. Суд назначил ему наказание год условно с выплатой штрафа в 150 тысяч рублей.

«Дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ранее агентство сообщало, в Казани судят молодого человека, обвиняемого в реабилитации нацизма. Прокурор Илдус Нафиков запрашивал молодому человеку 1 год и 11 месяцев в колонии общего режима с выплатой компенсации — 290 тысяч рублей.