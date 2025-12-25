Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор поволжскому маньяку Радику Тагирову

Верховный суд России рассмотрел жалобу Радика Тагирова, известного как поволжский маньяк, и оставил в силе назначенное ему пожизненное наказание. Об этом сообщается в официальном канале суда в МАХ.

Коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения приговора. Таким образом, в силе остается решение суда первой инстанции, который признал Тагирова виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 33 разбойных нападениях на пожилых женщин. Тагирову назначено пожизненное лишение свободы: первые 10 лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

По данным следствия, преступления совершались в разных регионах Поволжья и Урала. Тела убитых женщин находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге. Несмотря на собранные доказательства, Тагиров свою вину не признал.

В марте 2024 года Верховный суд Татарстана назначил ему пожизненное наказание и обязал выплатить потерпевшим более 1,5 млн рублей, а также компенсировать 600 тысяч рублей судебных издержек.

Это уже не первая попытка осужденного добиться пересмотра дела. В декабре прошлого года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде также оставил приговор без изменений. Тогда Тагиров заявлял, что следствие было необъективным, и просил вернуть дело прокурору, однако суд и прокуратура не нашли оснований для удовлетворения его жалоб.