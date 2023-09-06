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Верховный суд разрешил находиться нетрезвому за рулем, но только в припаркованной машине
Верховный суд РФ запретил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.
Суд рассмотрел дело в отношении жителя подмосковного Чехова, который вечером сидел пьяный за рулем припарковонного автомобиля. Машина стояла на обочине, двигатель был заглушен. Автовладельца заметил автоинспектор, который составил на него протокол.
В итоге суд изначально признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил водительских прав. После этого мужчина дошел до Верховного суда, доказывая свою правоту.
В итоге судебная коллегия указала, что субъектом правонарушения должен быть водитель автомобиля.
«Водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. <...> Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие , в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», – указано в постановлении.
В результате суд отменил все решения и прекратил дело.
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