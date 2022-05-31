Верховный суд расширил право на самооборону на случай, если в дом вломились грабители
Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны, если в дом проникли грабители, сообщает РИА Новости.
Если раньше самооборона считалась разрешенной в случае грабежа, побоев или других насильственных действий. То теперь самооборона возможна при незаконном проникновении в жилье против воли хозяев, однако без насильственных действий.
Необходимая самооборона также допустима в случае, если преступник высказывает угрозу расправы или убийства, а также направляет на жертву оружие.
При этом все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, решил пленум.