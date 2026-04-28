Верховный суд продлил арест гражданину Турции, который в Казани убил жену и ранил сына

Верховный суд РТ продлил арест до 14 октября гражданину Турции и Германии Эцфеле Мете. Его обвиняют в убийстве жены и покушении на их совместного трехлетнего ребенка.

Сегодня на процессе мужчина настаивал, что ему нужен переводчик не с турецкого языка, а с немецкого, так как он родился и вырос в городе Ахен в Германии. На заседание также пришли мать и сестра погибшей Елены Рябининой. Воспитание и содержание ребенка на себя взяла ее сестра.

С ходатайством о продлении содержания под стражей выступила гособвинитель Алсу Хабибуллина. Через несколько минут судья вышел с решением.

«Продлить срок содержания под стражей до 14 октября этого года», – сказал судья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в мае прошлого года мужчина убил жену во время празднования дня рождения их ребенка и ранил именинника. Стоит отметить, что погибшая Елена Рябинина и Эцфела Мете находились в процессе развода. Помимо сына с Рябининой у иностранца также есть двое детей, которые живут с его первой женой в Германии.

22 мая прошлого года, на глазах у маленького сына Эцфела Мете перерезал жене горло, мальчика ранил в затылок. Тело женщины позже обнаружила ее сестра. В тот же день супруга убитой задержали – после того как он угрожал покончить с собой.

Как выяснилось, со своей будущей женой Эцфела Мете несколько лет назад познакомился в Турции, потом они вместе переехали в Германию, а спустя какое-то время она сбежала от мужа с сыном в Казань. Здесь Елена Рябинина работала руководителем и тренером спортивной школы.