Верховный суд признал смерть от паленой водки страховым случаем

Верховный суд запретил возлагать вину за отравление алкоголем на покупателей. Информация об этом появилась на сайте суда.

Суд рассмотрел жалобу по делу об отказе выплатить страховую компенсацию наследнице, родственник которой умер от отравления алкоголем. Как выяснилось, наследодатель присоединился к программе коллективного страхования заемщиков при получении кредита.

Страховыми случаями в программе были названы смерть, инвалидность I и II группы в результате несчастного случая или болезни. Также договор предусматривает исключения: к страховым рискам относятся события, если они произошли по причине, связанной с несчастным случаем, на происхождение которого напрямую повлияло добровольное употребление застрахованным спиртосодержащих наркотических и/или токсических веществ или медицинских препаратов, не прописанных квалифицированным врачом, и/или когда прописанные медицинские препараты не принимались в соответствии инструкцией производителя.

Страховая, отказывая наследнице, указала, что наследодатель скончался из-за отравления алкоголем. Три судебные инстанции поддержали мнение страховщиков. Суд первой инстанции исходил из того, что несчастный случай произошел непосредственно из-за действий застрахованного, который добровольно употребил суррогатный алкоголь с содержанием метанола. Поэтому суд пришел к выводу, что основания для страховой выплаты отсутствуют.

В свою очередь Верховный суд подчеркнул, что факт приобретения алкоголя не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий.

Таким образом дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.