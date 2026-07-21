Верховный суд признал экстремистскими две хакерские группировки, помогающие ВСУ

Верховный суд РФ признал экстремистскими хакерские группировки «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow**. Они помогали ВСУ и тесно сотрудничали между собой для дестабилизации обстановки в России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Установлено, что хакеры из объединения «Киберпартизаны BY» входили в одну из неформальных организаций, которая ставит своей целью организацию политического переворота в Белоруссии и сотрудничает с «Полком имени Кастуся Калиновского»***, набирающего бойцов против Армии РФ. Кроме того, «Киберпартизаны» работают совместно с подразделением информационно-психологических операций ВСУ.

Вторая группировка является политическим проукраинским объединением и совершала атаки на государственные органы, компании и информационную инфраструктуру России.

Деятельность этих группировок на территории РФ запрещена.

* Признано в РФ экстремистским и запрещено.

** Признано в РФ экстремистским и запрещено.

*** Запрещенная в России террористическая организация.