Верховный суд признал экстремистскими две хакерские группировки, помогающие ВСУ
Верховный суд РФ признал экстремистскими хакерские группировки «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow**. Они помогали ВСУ и тесно сотрудничали между собой для дестабилизации обстановки в России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Установлено, что хакеры из объединения «Киберпартизаны BY» входили в одну из неформальных организаций, которая ставит своей целью организацию политического переворота в Белоруссии и сотрудничает с «Полком имени Кастуся Калиновского»***, набирающего бойцов против Армии РФ. Кроме того, «Киберпартизаны» работают совместно с подразделением информационно-психологических операций ВСУ.
Вторая группировка является политическим проукраинским объединением и совершала атаки на государственные органы, компании и информационную инфраструктуру России.
Деятельность этих группировок на территории РФ запрещена.
* Признано в РФ экстремистским и запрещено.
** Признано в РФ экстремистским и запрещено.
*** Запрещенная в России террористическая организация.