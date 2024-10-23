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Происшествия 23 октября 2024 08:56

Верховный суд пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову

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В среду Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца, которые пожизненно осуждены за убийство.

Экс-сенатор Арашуков сейчас находится в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области.

Судебное заседание назначено на 23 октября в 10.00.

Напомним, что в декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет.

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