Верховный суд пересмотрит пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову

В среду Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца, которые пожизненно осуждены за убийство.



Экс-сенатор Арашуков сейчас находится в исправительной колонии Черный дельфин в Оренбургской области.



Судебное заседание назначено на 23 октября в 10.00.



Напомним, что в декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет.