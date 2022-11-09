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Происшествия
9 ноября 2022  14:09
Елена Саляхова

Верховный суд отложил процесс по делу о стрельбе в гимназии №175

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Верховный суд Татарстана отложил процесс по делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Сегодня подсудимому Ильназу Галявиеву продлили срок содержания под стражей еще на полгода. 

На процессе выяснилось, что Галявиев решил сменить адвоката – вместо назначенного его интересы будет защищать Алексей Васильев

В суд сегодня Васильев не приехал. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что такое поведение адвоката неэтично. Тем не менее по просьбе прокуратуры процесс отложили до 15 ноября.

#Верховный суд РТ #ЧП в казанской школе
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