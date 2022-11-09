Верховный суд отложил процесс по делу о стрельбе в гимназии №175

Верховный суд Татарстана отложил процесс по делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Сегодня подсудимому Ильназу Галявиеву продлили срок содержания под стражей еще на полгода.

На процессе выяснилось, что Галявиев решил сменить адвоката – вместо назначенного его интересы будет защищать Алексей Васильев.

В суд сегодня Васильев не приехал. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что такое поведение адвоката неэтично. Тем не менее по просьбе прокуратуры процесс отложили до 15 ноября.