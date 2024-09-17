Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Галкина* на статус иноагента

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу юмориста Максима Галкина* на решение внести его в перечень иностранных агентов. Причины такого решения не указываются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Максим Галкин* был включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Причиной признания иноагентом стали посты блогера в соцсетях, где он критиковал политику РФ и проведение спецоперации, а также видеоролики с его концертами, посвященные политике. В одном из видео артист рассказывал про австрийский фонд, в который призывал перевести деньги, отмечая, что фонд исключительно гуманитарный.

Галкин* пытался оспорить свой статус иноагента в суде. Суды первой инстанции, а затем апелляционный и кассационный отказались удовлетворять иск юмориста. Тогда он подал жалобу в Верховный суд.

*Включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года