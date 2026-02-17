Верховный суд оставил прежним приговор экс-главе Тукаевского района РТ

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию по делу экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева. Решение Набережночелнинского суда обжалуют сразу и обвинение, и защита.

«Суд основывался при назначении наказания исключительно на тяжести обвинения. Камаев передал денежные средства полученные преступным путем в доход государства. Прошу изменить реальный срок на условный», – сказал адвокат Камаева Евгений Котов.

Фаил Камаев поддержал слова своего адвоката. Прокуратура, в свою очередь, также настаивала на том, что наказание необходимо изменить на условное.

«Я полностью поддерживаю слова прокуратуры и защиты, я признаю, что совершил ошибки, признаю свою вину и прошу поддержать меня, быть милосердными», – сказал в последнем слове Фаил Камаев.

Судебная коллегия постановила приговор Набережночелнинского суда оставить без изменений, а жалобы сторон оставить без удовлетворения.

Напомним, в ноябре прошлого года Фаила Камаева приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу 6 млн рублей. Суд признал его виновным в трех эпизодах злоупотребления полномочиями, двух – получения взятки и двух – превышения полномочий.

К слову, прокуратура запрашивала для Камаева условный срок и штраф – 12 млн рублей, так как мужчина признал вину и дал обширные показания на экс-главу Актанышского района – Энгеля Фаттахова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Фаила Камаева задержали в апреле 2024 года за взятку в 1,3 млн рублей, которую тот получил от бизнесмена Рамиля Тукмакова. Потом вскрылись новые эпизоды его преступной деятельности.

По версии следствия, Камаев, используя свои служебные полномочия безвозмездно предоставил знакомому право собственности на земельный участок стоимостью свыше 273 тыс. рублей, а сам бесплатно получил три участка стоимостью более 1,6 млн рублей. Кроме того, разные предприниматели по его просьбе оплатили за него счета на общую сумму около 650 тысяч рублей.

Также Камаев завысил стоимость выполненных работ одного предпринимателя по изготовлению и установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тысяч рублей для возвращения долга другому.

За помощь в получении платежей по контрактам, одна строительная компания бесплатно построила ему дом в поселке Новый Тукаевского района. А директор компании «Тракресурс» оплатил ему счет на сумму свыше 280 тысяч рублей за способствование в ускорении рассмотрения сотрудниками палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района заявлений о приобретении в собственность земельных участков.

По его указанию был произведен крайне невыгодный для государства обмен 25 земельных участков на 5 других, что нанесло значительный ущерб.