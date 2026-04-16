Верховный суд оправдал жителя Башкирии, обвиненного в педофилии его бывшей женой

Верховный суд РФ оправдал жителя Башкирии Дениса Голова, обвиненного в педофилии бывшей женой, сообщает РИА Новости.

Поводом для возбуждения дела стала видеозапись сделанная супругой мужчины. На ней Голов мылся в ванной, однако в этот момент к нему забежала дочь. Как в дальнейшем утверждал сам мужчина, жена обвинила его в педофилии, пытаясь завладеть квартирой, оформленной на его мать.

«Я говорю: "Ты что, снимала, что ли?" Она говорит: "Вот ты и попался!" Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», – рассказал Голов.

Суд первой инстанции посчитал его виновным и приговорил к 12,5 годам лишения свободы. Подача апелляции не помогла – приговор остался в силе, хотя один из судей в коллегии обратил внимание, что мужчина пытался прикрыться. Лишь Верховный суд вынес Голову оправдательный приговор, не найдя в его действиях состава преступления.

Бывшие супруги будут судиться еще по четырем гражданским делам, в том числе и за квартиру, а в дальнейшем Голов планирует подать на жену заявление о жестоком обращении с пасынком, который написал об этом в своих письмах мужчине.