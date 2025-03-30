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Общество 30 марта 2025 10:26

Верховный суд обязал родителей платить коммунальные платежи за детей

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Родители обязаны оплачивать коммунальные счета за своих несовершеннолетних детей, даже если проживают отдельно от них, передает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии Верховного суда России.

«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — говорится в документе.

Уточняется, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут сами вносить платежи за жилье и коммунальные услуги, однако, если средств у них не хватает, эта обязанность перекладывается на родителей.

Решение стало результатом спора между томским ТСЖ и одним из жителей города, который задолжал около 445 тыс. рублей за пять лет. Изначально суд постановил взыскать долг с самого должника и его матери, с которой он проживал. Но когда дело дошло до Верховного суда, выяснилось, что на момент накопления долга ответчик был еще несовершеннолетним. Поэтому суд решил, что именно родители должны нести финансовую ответственность за эти обязательства. Поскольку суды нижестоящих инстанций не озаботились привлечением к делу его отца, Верховный суд отправил дело на пересмотр.

#Верховный суд #коммунальные платежи #несовершеннолетие #родители
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