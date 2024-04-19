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Суд не выпустил из СИЗО предпринимателя Рустема Гильманова по делу о мошенничестве
Сегодня в Верховном суде Татарстана племянник секретаря Совета Безопасности РТ Рустем Гильманов обжаловал свой арест.
По версии следствия, Гильманов со своим приятелем Латыповым пообещали за 14,5 млн рублей смягчить условия и приговор суда экс-сотруднику татарстанской налоговой службы. С такой просьбой к ним обратилась супруга экс-сотрудника. Реализовывать обещания, по версии следствия, Гильманов и Латыпов не собирались, да и не имели возможности.
Адвокат просил отправить Гильманова под домашний арест. Он аргументировал это тем, что подсудимый проживает с супругой, тремя собственными детьми и детьми покойной сестры.
«Арест для меня — это стрессовая ситуация. У меня дома дети и два бизнеса, которые могут пострадать от моего отсутствия», – сказал Гильманов.
В свою очередь гособвинение выступило против смягчения меры пресечения, так как считает арест обоснованным и законным. Верховный суд Татарстана оставил меру пресечения без изменений.
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