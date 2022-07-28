Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Шамиля Газизова к «Спартаку»

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск генерального менеджера «Уфы» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, суд счел недостаточными доводы представителя Газизова, который подал иск о признании незаконным увольнение с должности гендиректора, расторжение трудового договора, взыскание заработка за время вынужденных прогулов и отказал в удовлетворении иска.

Напомним, Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.